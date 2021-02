Ber om justering av krav i landingsforskriften

Norges Kystfiskarlag ser positivt på at Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra og med 12. februar vedtok en lemping av kravene i landingsforskriften, ved å gi fiskere adgang til en dispensasjonsordning fra samtidighetskravet ved undertegning av seddel. Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag mener det er behov for ytterligere justering av kravet til venting på seddelsignering.

Hensikten med dispensasjonsordningen var å ivareta en smidig gjennomføring av fisket, samtidig som Fiskeridirektoratet kunne ivareta kontrollfunksjonen.

Norges Kystfiskarlag konstaterer at målet om smidighet i fisket undergraves ved at det legges opp til et rapporteringsregime som skal omfatte hver enkelt landing, og at ordningen gjennom Fiskeridirektoratets vedtatte praksis mister sitt vesentlige poeng.

Vi ber om at Nærings- og Fiskeridepartementet endrer på forutsetningene slik at dispensasjon kan gis for en lengre periode. Norges Kystfiskarlag ber om at det blir tilstrekkelig å søke om dispensasjon en gang, og at dispensasjonen fortrinnsvis gis ut året 2021.

Norges Kystfiskarlag gjentar at krav om AIS som viser fartøyets posisjon kunne vært benyttet som en løsning for å lette Fiskeridirektoratets kontrollfunksjon i stedet for at fisker må spesifisere hvor fartøyet skal fortøyes i påvente av seddelsignering. Dette vet ikke nødvendigvis fiskeren før man ankommer gjestehavn.