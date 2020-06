Ber om kraftig havneløft

Norges Fiskarlag mener finanskomiteen nå bør ta et krafttak for fiskerihavnene.

I slutten av juni skal revidert statsbudsjett opp til behandling stortinget. I et innspill fra Norges Fiskarlag betegner organisasjonen situasjonen for norske fiskerihavner som alvorlig og har oppfordret Finanskomiteen om å øke det statlige rammetilskuddet til fiskerihavnformål til et nivå som gjør fylkeskommunene i stand til å ivareta sitt nye ansvar

Stortinget besluttet i 2018 å overføre eierskap og ansvar for de statlige næringsaktive fiskerihavnene til fylkeskommunene. Dette skulle i utgangspunktet skje gjennom frivillige avtaler.

Imidlertid har ikke denne prosessen gått knirkefritt og Norges Fiskarlag setter derfor på nytt søkelys på utfordringene og påpeker overfor finanspolitikerne på Stortinget det svært alvorlige situasjonen for næringsutviklingen i mange deler av landet.

Innspill til revidert statsbudsjett

I brevet viser Fiskarlaget til at fiskerihavnene er et viktig grunnlag for en lønnsom fiskerinæring og livskraftige kystsamfunn. De er bindeledd mellom havnæringene og markedene, og de bidrar til positive ringvirkninger og store eksportinntekter.

Krav til fiskerihavnene er endret med utviklingen i fiskeflåten og landindustrien. Det har blitt færre, men større fartøy, og det er nå behov for blant annet landstrøm, ferskvann og gode system for avfallshåndtering.

Utfordringer

- Vi påpeker i brevet også at underfinansiering av fiskerihavnene gjennom mange år har ført til at det i dag er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold.

Det ble i statsbudsjettet for 2020 avsatt beskjedne midler til vedlikehold. Rett nok økte bevilgningene noe, men dette er langt fra nok til nødvendig vedlikehold og utvikling av de aktive fiskerihavnene langs norskekysten.

Fiskarlaget erkjenner at tilgjengelige midler må kanaliseres dit de gjør størst nytte. Samtidig ber og vi om at næringen må få anledning til å bidra til å prioritere hvilke fiskerihavner som først skal utvikles videre.

Utfordrende for fylkene

Fiskarlaget viser i brevet til at Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har gitt klart uttrykk for at de ikke er villige til å overta eierskap og ansvar for fiskerihavnene, før de får tilstrekkelige ressurser til å ivareta dette ansvaret. Samtidig er Kystverket i ferd med å avvikle sin forvaltning av fiskerihavnene.

Usikkerhet om ansvar og finansiering har ført til at planlegging av fiskerihavnprosjekter nå har stoppet opp. Samtidig blir vedlikeholdsetterslepet bare større og større. Dette bidrar til at man ikke får utnyttet det potensialet som ligger i norsk sjømatnæring.

- Vi understreker derfor at situasjonen for norske fiskerihavner er alvorlig og dette ligger til grunn for at våre finanspolitikere bes om å bidra til at det statlige rammetilskuddet til fiskerihavnformål økes til et nivå som gjør fylkeskommunene i stand til å ivareta sitt nye ansvar.