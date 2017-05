Ber om kvotejustering

En økning i tobis-kvoten på 25 000 tonn vil kunne hjelpe flåten med å holde et jevnt fiskeri ut mai, og dermed unngå yngelinnblanding i fisket, skriver Fiskebåt i et brev til Havforskningsinstituttet.

Foto: Scanfishphoto

I brevet viser Fiskebåt til at det i fjor var det mer innblanding av yngel enn normalt, noe som igjen kan skje viss fisket trekker ut i juni måned.

Ifølge Sildelaget er restkvoten på tobis nå på 15.000 tonn. På fredag var det inntil 10 norske fartøy på feltet. Beregnet restkvote er derfor på omlag 9.000-10.000 tonn.

Tidlig start

Foreløpig kvote på tobis i norsk økonomisk sone for 2017, er fastsatt til 50.000 tonn. Årets fiskeri ble i samråd med næringen bestemt åpnet 15. april, som er en uke tidligere enn hva forvaltningsmodellen tilsier.

De første fangstene ble meldt inn 20. april og i uke 16 ble det meldt inn 6.120 tonn tobis fra den norske flåten. Det var stor aktivitet siste uke i april og det ble meldt inn 20.110 tonn fra den norske flåten i uke 17. Fra og med 1. mai har det vært utfordrende å få levert tobisfangstene, da tre av fire norske fabrikker midlertidig stengte på grunn av vedlikehold.

Ventetid

I slutten av forrige uke ble fabrikkene likevel åpnet, men fiskeriet ble såpass hemmet at det per i dag er meldt inn 8.925 tonn fra fiskeflåten i uke 18. Av omsetningshensyn er det nå innført to døgns ventetid ved kai etter lossing.

Årets tobistokt er nå inne i andre fase og vil være ferdig 15. mai. Dersom det skulle komme en betydelig økning på tobiskvoten, er Fiskebåt bekymret for at sesongen vil gå inn i juni måned. I fjor opplevde flåten yngelinnblanding tidligere enn normalt. Fiskebåt ønsker derfor å unngå at den norske fiskeflåten skal sitte igjen med en stor restkvote, samtidig som faren for yngelinnblanding øker, heter det i brevet.