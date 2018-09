Ber om mer hyse til havflåten

Fiskarlaget ber Fiskeridirektoratet om å overføre enda mer av kystflåtens hyse til havflåten, og at også fisken også skal komme trålerne til gode.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet saken i et møte 31. august, og fattet følgende vedtak:_

«Norges Fiskarlag viser til Landsstyrets vedtak fra 9. mai d.å. hvor spørsmål om justeringer i hysereguleringen nord for 62oN ble behandlet, hvor bl.a. følgende ble vedtatt:

Av hensyn til de ulike gruppenes behov for planlegging av driftsopplegget resten av året anbefaler Norges Fiskarlag at det så snart som mulig foretas en refordeling av hyse fra kystgruppen til konvensjonelle havfiskefartøy innenfor en ramme på 3 000 tonn. Dette bør kunne skje etter samme mal som i fjor ved at man tillater overfiske av gruppe kvoten. Det foreslås videre at hysefisket fra samme tidspunkt slippes helt fritt for hele kystflåten. I fior fikk konvensjonelle havfiskefartøy et maksimalkvotetillegg med virkning fra 22. mai.»

Fiskarlagets generalsekretær Otto Gregussen oppsummerer i sitt brev at myndighetene tok henvendelsen til følge, og refordelte 3.000 tonn fra 22. mai til konvensjonelle havfiskefartøy. Laget slår videre fast at prognosene nå tyder på at det fortsatt vil stå igjen anslagsvis 4.000 tonn av kystflåtens kvote som ikke kan overføres på gruppenivå til 2019.

- Konvensjonelle kystfartøyer har fisket omentrent det samme hysekvantumet de siste fem ukene av 2018, som de gjorde i fior. I følge fangststatistikken er det tydelig at fisketakten var mer stabil i 2017, enn den er i år. Fisketakten viser også en nedadgående trend i 2018. I uke 34 i fior sto det igien 45 265 tonn hyse, og på slutten av året sto det igjen 15 117 tonn. I uke 34 i år står det igjen 45 134 tonn hyse, påpeker Fiskarlagets generalsekretær Otto Gregussen i sitt brev.

- Norges Fiskarlag har som målsetting at de norske kvotene skal kunne utnyttes fullt ut innenfor det enkelte kvoteår, herunder adgangen som ligger i kvotefleksibiliteten på 10 prosent mellom kvoteår. Gjeldende situasjon i årets hysefiske tilsier derfor at det bør foretas ytterligere justeringer i reguleringsopplegget av hyse nord for 62oN for å bidra til at denne målsettingen oppnås. Fiskarlaget tilrår derfor at dette også må omfatte trålerne.

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere situasjonen, og foreta nødvendige endringer i reguleringene slik at norske hysekvoter for 2018 ikke går tapt. I første omgang tilrås det at justeringen foretas innenfor en kvantumsramme på minst 5 000 tonn.