Ber om navnehjelp

Nergård-konsernet har ennå ikke funnet navn til sin nye stolthet som er klar om knapt et år. Nå ber de om hjelp.

Men navnet må ha sin tilknytning til Senja.

– Nergård er et selskap med sterk tilknytning til Senja, og vi har lyst til at folk på øya skal være med og bestemme navnet. Derfor utlyser vi en navnekonkurranse. Har du et godt forslag, tar vi imot det med takk! sier konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård til Troms Folkeblad.

Han lover at det vil vanke en premie på den som kommer opp med det beste forslaget som blir valgt.

– Hva denne premien vil bestå i har vi ennå ikke bestemt, men vi ser for oss invitasjon til dåpen, hotellopphold for to med en bedre middag på byen, pluss et utvalg fiskeprodukter fra Nergård-gruppen, sier Torvanger.