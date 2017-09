Ber om nytt Kina-press

10 måneder etter at Kina «normaliserte» sitt forhold til Norge, har de ennå ikke klart å oppdatere listen over godkjente produsenter i Norge.

Fiskebåt reagerer sterkt på at gjennombruddet som ble varslet av Utenriksdepartementet i desember i fjor, fortsatt ser ut til å vente på seg. For så langt er det lite som tyder på at handelssamarbeidet mellom Norge og Kina har normalisert seg.

Skjer ingen ting

- Kineserne oppdaterer listene til andre land, som blant annet Russland. Men i forhold til den norske listen skjer det ingen ting, framholder Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet - hvor de krever at det tas politisk kontakt med kinesiske myndigheter for å finne en løsning.

Audun Maråk

Viktig for mange

- Sett i lys av den normaliseringen som skulle ha funnet sted, er det uholdbart at det har tatt så lang tid å få godkjent listen. Vi forventer derfor at saken blir løftet opp på politisk nivå, og gjentar at saken har svært mye å si for virksomheter som ikke er ført på listen, skriver administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, i brevet.