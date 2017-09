Ber om refordeling

Norges Fiskarlag ber om at den gjenstående makrellkvoten i kystgruppen refordeles.

Foto: Scanfishphoto

Etter mandagens landsstyremøte ber styret Fiskeridirektoratet å justere gjenstående kvoter.

I vedtaket viser Norges Fiskarlag til utviklingen i kystgruppens makrellfiske, hvor garn- og snøregruppen pr 18. september har en kvoteutnyttelse på 12,2 % og har en restkvote på ca. 14.500 tonn, mens notgruppen under 13 meter har en kvoteutnyttelse på 62,5 % og har en restkvote på 3.350 tonn.

- I 2016 ble notgruppen under 13 meter stoppet (26.8.2016) i maksimalkvotefisket ut fra at gruppekvoten var oppfisket, mens også garn- og snøregruppen fisket tilnærmet opp sin gruppekvote, noe som skyldtes usedvanlig godt vær og fangstforhold i oktober. Forholdene ser ut til å være noe annerledes i år sammenlignet med fjoråret, og Fiskarlaget mener derfor ut fra foranstående at er nødvendig å foreta justeringer i reguleringsopplegget for begge forannevnte grupper.

Fiskarlaget anbefaler ut fra det følgende endringer i reguleringsopplegget:

Overreguleringsgraden i garn- og snøregruppen økes fra 55 % til 110 %, alternativt oppheves maksimalkvotene, men garanterte kvoter opprettholdes. Garantert kvote til fartøy på 15 meter og større i garn- og snøregruppen som fisker med no/trål beholdes uendret.

Overreguleringsgraden i notgruppen under 13 meter økes fra 70 % til 100 %

- Norges Fiskarlag har også registret ønsker om å etablere en ad hoc driftsordning i garn- og snøregruppen for 2017, og har etter en totalvurdering kommet til at dette spørsmålet må vurderes nærmere. Det vises for øvrig til at Fiskarlaget jobber med en gjennomgang av reguleringsopplegget i kystgruppen med henblikk på forenklinger, heter det i vedtaket.