Ber om refordeling

Bivdu henstiller myndighetene til raskt å øke båtkvotene i fiske i åpen gruppe torsk og på Kystfiskekvoten - 2021.

På bakgrunn av redusert fangst og dårlige værforhold i vårfiske etter torsk i nord, foreslår Bivdu at Fiskeridirektoratet straks øker følgende båtkvoter:

- Åpen gruppe under 11 meter med 3 tonn

- Kystfiskekvoten med 2,5 tonn

Flåten som fisker i disse gruppene er som kjent små og svært mange av disse har problemer med å fiske i dårlig vær, slik det har vært denne våren. Likeledes vet vi at været vanligvis utover høsten og før jul, legger sterke begrensinger i fisket for båter under 11 meter.

- Dette gjør at en allerede nå må legge til rette for økt fiske for den minste flåtegruppen, slik at de kan fiske opp sine gruppekvoter mens værforholdene er gode, heter det i meldingen fra Bivdu som er signert leder Inge Arne Eriksen.