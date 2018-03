Ber om smidighet

Skreifisket i Lofoten er nå på topp og det står svært mye faststående redskaper i hele området fra Røst til Moholmen. Fiskeridirektoratet har derfor fastsatt en egen forskrift i området.

Foto: Jonas Aasegg Johannesen

Denne gjelder imidlertid bare i området Lofotodden og videre innover langs Vestfjorden i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner.

Fiskeridirektoratet region Nordland har et visst ansvar for å legge til rette slik at alle redskapsgrupper skal kunne avvikle sitt fiske på en rasjonell måte.

Imidlertid er det opp til fiskerne selv å innrette sitt fiske på en slik måte at man unngår å måtte innføre et omfattende og detaljert regelverk tilknyttet avviklingen av Lofotfisket.

Vi henstiller derfor om at fiskerne snakker sammen og at nettopp ankomne fiskere gjør seg kjent med hvor det fiskes og med hvilke redskaper. Informasjon om dette kan fås både på Kystvaktsentralen og hos Fiskeridirektoratets fartøy Rind på telefon 99267008

Målet med denne henstillingen er at fiskerne selv klarer å dele Lofothavet på en slik måte at alle får mulighet til å høste på en fornuftig og rasjonell måte. Alle fartøy har leveringsavtale med et eller flere fiskemottak. Det er derfor viktig, også for andre enn fiskerne selv, at alle redskapsgrupper får slik tilgang til hav at fisket kan utøves på en rasjonell måte.

Dersom fiskerne ikke klarer dette på egen hånd vil det i fremtiden sannsynligvis bli nødvendig med et vesentlig mer rigid regelverk, noe vi ikke tror at fiskerne selv er tjent med.

Forskriften finner du i sin helhet her.