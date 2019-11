Ber om videreføring av seifisket

Kystfiskarlaget mener den konvensjonelle kystflåten over 15 meter bør få fortsette seifisket gjennom å bruke kvotefleksordningen.

I et brev til Fiskeridirektoratat fra Norges Kystfiskarlag vises det til stansen i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter, og som trådte i kraft 18. november.

- Stansen innebærer at flere i den konvensjonelle kystflåten som fisker med passive redskaper stanses, mens de større fartøyene som også har notkvoter kan fortsette fisket, skriver Kystfiskarlaget.

- Fisket til den konvensjonelle kystflåten er et bærekraftig fiske på stor og voksen sei, og fisket som foregår nå på høsten er viktig for landsiden. Det er derfor svært uheldig at dette fisket nå stoppes.

- Vi anmoder derfor om at det med snarlig virkning åpnes for at de konvensjonelle kystfartøyene med faktisk lengde mellom 15 og 21 meter som fisker med garn, line og juksa, kan holde fram fisket gjennom å benytte kvotefleksordningen, skriver Kystfiskarlaget i sin henvendelse til Fiskeridirektoratet.

Dersom det blir aktuelt med en refordeling fra flåtegruppen under 11 meter ber laget i tillegg om at dette forbeholdes konvensjonelle fartøy som fisker med garn, line og juksa.

For å i framtiden sikre et jevnt fiske i den konvensjonelle kystflåten ut hele høsten foreslår Kystfiskarlaget følgende tiltak;

• At fiskerimyndighetene tilrettelegger for at det står et tilstrekkelig seikvantum til å drive et fiske gjennom hele høsten, og at overreguleringen derfor begrenses fra årets begynnelse.

• At fisket etter sei nord for 62°N i størst mulig grad reguleres som et fritt fiske med et kvotetak for fartøy som fisker med garn, line og juksa under 28 meter faktisk lengde.

• At kystflåtens seifiske reguleres med et avsatt kvantum til konvensjonell kystflåte med passive redskaper til for å holde i gang et seifiske på høsten.

• At den konvensjonelle kystflåtens andel av totalkvotene økes ettersom disse fartøyene driver et bærekraftig fiske på stor og voksen sei. Dette vil både øke verdiskapningen i fisket og være et mer økologisk riktig beskatningsmønster.

• At fartøy med største lengde over 28 meter avregnes havfiskeflåtens kvoteandel, og ikke

tillates å fiske sei på kystflåtens kvoteandel. Dette gjelder også seinotflåten. Dette som en konsekvens av at myndighetene har lagt til rette for fri fartøyutforming og strukturering i kystflåten.

• Kvantum som tidligere er overført fra den konvensjonelle kystflåten til seinotflåten tilbakeføres dersom seibestanden svekkes.

Kystfiskarlaget viser forøvrig til sine innspill under årets reguleringsmøte.