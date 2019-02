Ber snurrevadflåten roe seg

Fiskeridirektoratet frykter mange utslipp og sprengte nøter dersom snurrevadflåten kjører på i torskestimene som nå siger inn.

Foto: Øystein Ingilæ

Etter flere hendelser både i år og tidligere år vil Fiskeridirektoratet iverksette ytterligere tiltak for å komme problemet til livs

Ber vise aktsomhet

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste går nå ut med en aktsomhetsmelding etter hendelser i vinter der snurrevadsekken har sprukket på grunn av for mye fisk. Sjøtjenesten ber om at fiskeflåten viser større aktsomhet i fisket med snurrevad. Fiskerne oppfordres til å montere fangstbegrensingssystem for å hindre at fangstene blir uhåndterlige.

Direktoratet vil også om kort tid sende et forslag på høring om pålagt bruk av fangstbegrensingssystem. Andre aktuelle tiltak kan være skippermøter i forkant av sesongen, og møter i etterkant for å diskutere ulike utfordringer knytt til spesielle fiskerier og redskaper.

Sammensatt årsak

Det er stor fisketetthet på flere fiskefelt og ved to tilfeller siste uke gikk betydelig kvanta fisk tapt. Det var inspektør om bord på fiskefartøyene ved begge tilfellene, henholdsvis utenfor Vest-Finnmark og Vesterålen. Videoen som viser den ene hendelsen er en redigert og forkortet utgave og viser mengder med fisk som går tapt.

– Årsakene til hendelsene vi har observert er sammensatt, både med tanke på manglende vedlikehold av redskap, værforhold og ikke minst størrelsen på fangstene. Dette er ikke akseptabelt og det er næringens ansvar å sørge for at de unngår slike hendelser, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.