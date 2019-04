Beredskapen følger ikke med i aktiviteten

Statsminister Erna Solberg fikk onsdag overlevert en rapport som slår fast at aktiviteten til havs i Arktis øker raskere enn beredskapen.

Rapporten er utarbeidet av Senter for hav og Arktis og DNV GL. Rapportens hovedbudskap er ifølge NRK at det meste går bra i nord, og at vekstpotensialet er enormt.

Erkjent problem

Men medaljens bakside er at næringslivets utvikling ikke backes av statlig beredskap. Rapporten peker på at dagens beredskap ikke er i stand til å håndtere en større og langvarig hendelse. Dette har vi hatt eksempler på denne vinteren, sist illustrert ved motorstoppen til cruiseskipet «Viking Sky». Statsminister Erna Solberg har selv erkjent at en slik ulykke i Arktis kunne fått et helt annet utfall.

Redusere aktiviteten?

– Det er to måter å håndtere dette på. Enten må man ta ned aktiviteten, slik at det står mer i stil med kapasiteten man har, eller man må bygge opp kapasitetene. Det er et faktum i dag at aktiviteten øker raskere enn kapasiteten. Dermed blir det et større og større gap mellom de to, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis til NRK.

Statsministeren fikk overlevert rapporten under onsdagens konferanse High North Dialogue i Bodø.

Les rapporten her