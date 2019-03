Berget av sikkerhetslina

Da Mari-Ann Johansen dro ut på havet onsdag, fikk hun bruk for den drillingen på sikkerhet hun har vært gjennom. – Uten sikkerhetslina, hadde jeg gått rett på havet, sier hun til Kyst og Fjord.

- Jeg arbeidet på dekk og plutselig kom det ei stor båra og jeg var i luften, forteller hun.

Heldigvis hadde fiskeren fra Tromvik utenfor Tromsø sikkerhetslina festet så hun ble værende i båten. Landingen var alt annet enn myk, med venstrearmen først traff hun rekka, men ble altså værende i båten.

Hun fisker fra båten «Hersøy», en 27-fots Viksund.

- Den sikkerhetslina er ei billig forsikring, uten den hadde jeg blitt dratt rett på havet. Om jeg hadde kommet meg opp i båten igjen, ja si det, legger hun til.

Selv om det er sesong og mange båter på havet, er hun slett ikke sikker på at andre hadde oppdaget det som skjedde med det første. Hun kom seg greit til land etter sjøværet. Nesten hele venstrehanda er blå etter hendelsen.

- Jeg ble ikke redd, men jeg var heldig, slår hun fast.

Mari-Ann Johansen er forsikret i Tromstrygd og har gjennom kursing der blitt veldig oppmerksom på sikkerheten om bord i arbeidshverdagen.

Hun har blitt invitert på disse kursene hvor de ulike flåtegruppene har sine samlinger. Det er ulike faremomenter i den forskjellige båtstørrelsene. Derfor har hun blitt kurset sammen med andre fiskere på fartøy under 11 meter.

- Jeg satt og lurte om jeg skulle legge dette ut på Facebook. Ville det bli kommentarer at typen «å ja den dumme kjærringa, javel». Jeg valgte uansett å gjøre det, mest av alt for å minne mange gode kolleger som ikke bruker sikkerhetsline om at de bør gjøre det. Det er fort å havne i havet å bli en del av statistikken. Nå vinterstid er det ikke gitt hvor lenge man holder ut. Det selv om man har flytetøy på seg, sier hun.

Hvordan har tilbakemeldingene vært?

- Både via Messenger og Facebook har jeg fått mange kommentarer og det er positive meldinger.

Da Kyst og Fjord snakket med henne på fredag, hadde hun dratt ut for å fiske.

- Det var så fint nå i dag, at jeg måtte ut igjen, kunne hun fortelle på vei mot land før helga.