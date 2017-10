Berget av vanntett mobil

Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Vakthavende redningsleder Thomas Ringen ved Hovedredningssentralen kunne fortelle følgende til Lofotposten:

- Han lå i sjøen. Han hadde ikke på seg overlevningsdrakt, men en arbeidsdress med flyteelementer i. Da han sendte nødmeldingen var det hektisk, men over radioen klarte han å si navnet sitt. Det var avgjørende for at det gikk så godt. Det gjorde at vi klarte å finne mobiltelefonnummeret hans og sporet han opp gjennom mobilsporing. Han må ha hatt en mobiltelefon som var vanntett siden den virket selv om han lå i sjøen. Det var nok mobiltelefonen som berget ham, sier Ringen til avisen.