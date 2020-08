Fiskeren i 60-årene berget seg ut av den brennende skøyta. Ble hentet av redningshelikopteret og sendt på sykehuset i Hammerfest for sjekk.

Politiet i Finnmark varslet om hendelsen utenfor Magerøya klokka 5.47 torsdag morgen. En mann i 60-årene var om bord da det begynte å brenne. Han kom seg i livbåten og til land, melder politiet.

– Seaking plukket ham opp i fjæra etter at han hadde klart og kommet seg til land. Det er ikke oss bekjent at han var skadet, men han ble fløyet til sykehuset i Hammerfest for sjekk. Vi har vært innom der og snakket med ham i natt, og skal få tatt et ordentlig avhør senere for å se om vi finner brannårsak, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til iFinnmark.

Redningsskøyta «Odin» kom til unnsetning og sørget blant annet for at havaristen ble ankret opp i fjæresteinene.