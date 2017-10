Berget to i Lofoten

To fiskere ble torsdag formiddag berget etter et forlis ved Ballstad.

Foto: Redningsselskapet

– Sjarken på vel 20 fot hadde mistet framdriften rett utenfor moloen på Ballstad. Det var bra med vind som sto rett på land og den drev på et skjær. De to om bord hadde kommet seg på land da vi kom. sier skipsfører Glenn Pettersen på «Det Norske Veritas» til Lofotposten.

De to skal ifølge redningsskøyeskipperen ha vært i god form, og ble tatt over i redningsskøyta via MOB-båten. Skøyta er stasjonert på Ballstad, og hadde derfor uhyre kort utrykningstid.

– Det var bra med vind og sjarken drev fort i land. Det var mye tungsjø og båten tok inn vann etter å ha blitt slått mot steinene. Båten ligger slik til at vi ikke klarer å berge den, sier Pettersen til Lofotposten.