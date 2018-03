Berget to ved Henningsvær

To sjarkfiskere ble berget av andre båter i nærheten da båten deres var nær ved å synke torsdag kveld.

Foto: "Det norske veritas"

Hendelsen fant sted vest for Gimsøystraumen ved Henningsvær. Nødmelding ble sendt ut 1820, og redningsskøytene «Sundt flyer» og «Det norske veritas» dro umiddelbart til havaristedet, melder Fiskeribladet. De to om bord ble plukket tørrskodd over i en annen båt som befant seg i nærheten, men båten sto ikke til å redde.

Redningsskøyta tok båten under slep til Sauøya i Henningsvær. Havaristen fløt så vidt, takket være en luftlomme inne i skroget og diverse blåser, melder Fiskeribladet.