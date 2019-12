"Bernt Oskar" havnet i Øksnes

Øksnes Kystfiske blir kystens største kystrederi med tre fullstrukturerte kystnotbåter.

Øksnes Kystfiske AS opplyser fredag ettermiddag at det er de som har kjøpt Bernt Oskar med torskekvote tilsvarende 320 t torsk fra Lofothav AS, eid av Kransvik AS i Svolvær

Øksnes Kystfiske AS vil styrke rederiets kvotegrunnlag slik rederiet disponerer etter kjøpet 3 fullstrukturerte kvotesett på tre moderne kystfartøy, skriver daglig leder Ted Robin Endresen i en pressemelding.

Investeringen i kystfartøyet Bernt Oskar gjør at Øksnes Kystfiske AS tar steget i å satse på levendefangst av torsk og hyse, samt at fartøyet er egnet til ilandføring av fangst i itub kar. Med satsingen vil dette styrke rederiets posisjon som en stor og stabil råstoffleverandør langs hele kysten.

Øksenes Kystfiske AS tar sikte på å ha Bernt Oskar i full drift fra Januar 2020

Kjøper og selger er enig om å holde kjøpesummen for seg selv.

Maritime Competence AS har bistått kjøper og selger i salget av Bernt Oskar