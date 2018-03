Beroliget av Bakke-Jensen

Fredag møtte Norges Fiskarlag forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om beredskapssituasjonen, som kunne rengjøre om planene som skal sikre sikkerhet på havet.

Foto: Lars Gjemble, FD

-Forsvarsministeren har gitt en god avklaring. Nå håper vi at løsningen kommer på plass så snart som råd, uttalte generalsekretær Otto Gregussen etter møtet med forsvarsministeren.

Bekymring

Bakgrunnen for fredagens møte med forsvarsministeren var at Norges Fiskarlag både overfor justis- og forsvarsdepartementet har uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes og at Kystvakten nå også selv er bekymret for NH90-prosjektet på kystvaktens skip.

Forsvarssjefen har gitt råd om at de nye NH90-maskinene bare bør settes inn på fregattene og ikke deles mellom fregattene og kystvakten som planlagt.

Generalsekretær Otto Gregussen møtte Frank Bakke-Jensen sammen med fagsjef Joakim Martinsen og ministeren var tydelig på at Kystvakten skal ha helikopter.

Tydelig

Leder Kjell Ingebrigtsen har tidligere vært tydelig på at Fiskarlaget ønsker en konkret og forpliktene plan om alternativ beredskap inntil de nevnte kapasitetene er i operativ tjeneste.

-At forsvarsministeren legger til grunn at Kystvakten skal ha helikoptre er en god avklaring for oss og vi ser frem til at denne kapasiteten kommer på plass snarest mulig, avslutter Otto Gregussen.