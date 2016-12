Beskyldt for å ha sendt råtten fisk

Tørrfiskprodusenten fra Lofoten vant fram i retten mot kjøper.

Foto: Dag Erlandsen

500 sekker med tørkede hoder og 20 bunter med hel tørrfisk ble sendt ut av Norge i februar med adresse Nigeria, melder Lofotposten.

Containerne som disse var lastet i, ble sjekket av spanske tollere fordi vekta var for høy. Tolldeklarasjonene viste at det kun skulle være biler i containerne, men der hadde avsenderne også funnet plass til den omtalte lasten fra Lofoten.

En representant for et selskap i Oslo skulle besørge frakten av tørrfisk-produktene. Han tok ut søksmål mot Saga Fisk AS i Svolvær etter at de spanske myndighetene fant fukt i deler av fiskelasten.

Det endte med at partiet ble returnert til Norge. Mattilsynet foretok en kontroll av lasten og det ble funnet fukt i deler av tørrfisken. De valgte å destruere hele partiet.

Kjøperen fra Oslo-firmaet holdt tilbake 180.000 kroner og i søksmålet krevde de at lofotfirmaet skulle betale for hele partiet, rundt 340.000 kroner, siden lasten var blitt skadet.

Saga Fisk AS hevdet i Lofoten tingrett at partiet var i normal stand, hadde blitt tilstrekkelig tørket, men at fukten hadde oppstått da tørrfisken ble stående i Spania.

I dommen heter det at kjøperen ikke hatt full kontroll med forsendelsen fra Norge til Spania.

- Retten finner det ikke sannsynliggjort at fukten kan spores tilbake til forhold før levering, heter det i dommen, melder Lofotposten.