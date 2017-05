Beskytter vestlandsfjorder

Sjøfartsdirektoratet vil beskytte vestlandsfjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden mot skadevirkninger fra cruisetrafikken.

Foto: Elisabeth Erlandsen

Bedre rensesystemer, hastighetsbegrensninger og mulige reduksjoner i antall skipsanløp er blant tiltakene.

- Kartleggingen konkluderer med at utslippene til sjø er lave og innenfor utslippskravene, mens utslipp av forurensning til luft tidvis overstiger grensene for det som kan være helseskadelig. Det skjer spesielt i månedene juni, juli og august, da cruisetrafikken er størst. Utslippene fra andre typer skip enn cruiseskip og lokal skipsfart utgjør en mindre del av totalutslippene. Blant forslagene fra Sjøfartsdirektoratet til miljøkrav i fjordene, er bedre rensesystemer for utslipp fra skipene, mulige reduksjoner i antall skipsanløp og hastighetsbegrensninger, heter det i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i gang direktoratet på ettersommeren i fjor.

- Jeg bestilte denne rapporten fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Klima- og miljøvennlig skipsfart er også et viktig satsingsområde. Å få ned forurensningen fra cruisetrafikken i verdensarvfjordene er viktig for begge disse målsettingene. Vi vil straks gå i gang med oppfølgingsarbeidet, i nær kontakt med direktoratet og berørte interesser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier hans inntrykk er at cruiseskipsnæringen og deres kunder oppfatter miljøkrav som en naturlig og positiv del av virksomheten.