Beslaglegger mindre fisk

Så langt i år har tollvesenet i de tre nordligste fylkene halvert beslagene av fisk. Men om det skyldes nye regler eller smartere fiskesmuglere, tør ikke tollvesenet konkludere med.

I første halvår i fjor ble det beslaglagt 6723 kilo ulovlig fisk i Nordland, Troms og Finnmark. I år er tallet 3860, skriver Avisa Nordland.

1. januar trådte nye regler i kraft som gjør at turister må rapportere inn alt de tar opp av sjøen.Men samtidig får turistene ta med seg fem kilo mer fisk over grensa enn tidligere, dersom de har fisket hos en registrert turistfiskebedrift.

Størst nedgang i Nordland

I følge avisa er det i Nordland at nedgangen er aller størst.

I 2017 ble det tatt beslag i tre ganger så mye fisk (3081 kilo) som i 2018 (1076 kilo).

- Jeg har ingen presis forklaring på hvorfor det er sånn, det har vi ikke rukket å sette oss ned å analysere ennå, sier Atle Joakimsen, regiondirektør i Tollregion Nord-Norge til avisa.

For tidlig å konkludere

Han framholder at av dem tollvesenet har stoppet i Troms og Finnmark, oppgir åtte av 17 at de har fisket hos virksomheter som ikke har registrert seg.

- Ellers er det litt ymse, sier han, men utelukker ikke at registreringsplikten og økt kvote kan være medvirkende faktorer. Vi ser konturene av noe, men jeg er slett ikke sikker. Kanskje smuglerne er mer forsiktige? spør han seg.