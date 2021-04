Bestands- og forvaltningspanikk i departementet

Panikkforslaget har høringsfrist kun noen uker før fiskestart, og rammer med full tyngde sjølaksefiskerne i Berlevåg, Tana og Gamvik kommune. Dette er forvaltningsmessig ikke til å tro, og totalt uakseptabelt for sjølaksefiskerne, skriver Inge Arne Eriksen og Bjarne Johansen i Bivdu, som tidligere Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening.

Bakgrunnen for panikken i Miljødirektoratet og KLD er at nå viser det seg at forskningen og forvaltningen har tatt grundig feil i sine bestandsberegninger når det gjelder bestand av laks. Denne gangen er det sjølaksefiskerne i kyst- og fjordområdene som grenser opp mot Tanaelva. Forslaget er faglig begrunnet åå en måte som kun vitner om et politisk spill, , synsing og lek med tall som nå sjølaksefiskerne må svi for. Visst nok reguleres det i elv også, men dette er en gjensidig byttehandel med Finland

Bivdu har aldri kjent seg igjen i de fremstillingene som Vitenskapelig råd har gjort, og som har resultert i gjennomførte forbudstiltak. Særlig ille har forvaltningsforslagene og gjennomførte reguleringer vært etter 2007 og fram til i dag.

Det som nå blir lagt fram og kaldt gytebestandsmål, har kun et mål for øye og det er å forvrenge all regulering. Slik at vanlige folk ikke skal kunne følge med i alle tall som fremlegges og her se forskjell på synsing og virkelige endringer.

Bivdu i har ved flere anledninger spurt hvordan dette kan være riktig, der en bruker stipulerte tall og estimeringer (synsing) på rekker og rad.

Tiltros for de som driver med laksetelling sier at i store elver er det vanskelige å få sikre tall med ca 50 % feiltelling I Tanaelva går det derfor ikke an å benytte en slik metode pga. elvens størrelse.

Bivdu har også registret at en fra statens side notorisk nekter å lytte til fiskerne og deres lokal kunnskaper, slik det er pålagt forvaltningen å gjøre i Naturmangfoldloven § 8.

På et møte som Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd hadde i Kirkenes stilte Bjarne Johansen spørsmålet om hensynet til lokalkunnskapen virkelig var tatt med i reguleringene.

Da tok lederen i lakseforvaltningen ordet og sa:

«Jo, du må da forstå at forskerne har drevet så lenge med sin forskning at de har opparbeidet mere kunnskap enn det lokalbefolkningen har».

Og dermed var det slutt på snakket om lokalkunnskap.

Denne type lokalkunnskaper er nokk hovedgrunnen til dagens resultat og feilslått forvaltningen av laksen.

Predatorer:

Dagens forskning har nå fastslått at gjedde er den største trusselen for smolten. Dette har lokalfolket på pekt i en årrekker uten å bli hørt. Men hva med den økende selbestanden i elvemunningen og hva med at haverten har også har etablert seg i nærområde til Tana elvemunningen. Og hva med oterbestanden og villmink elver og bekker hvor lakseyngelen vokser opp.

Men til tross for forskningens manglende kunnskap om predatortrykket på laksebestanden, så har de hele tiden hevdet at det er kun sjølaksefiske som er trusselen mot laksebestanden. En skulle tro at dette skyldes kunnskapsløshet, men nå synes det som om det har vært en bevist politikk i departement og direktorat om å fjerne sjølaksefiske, og denne politikken er blitt kraftig applaudert av Norske Lakseelver i utallige mange avisinnlegg..

I tillegg til denne beviste politikken så stiller Bivdu spørsmål med de faglige råd som blir gitt, og som ender opp i villedende og kunnskapsløshet bruk av fakta og bl.a. fører til trakasseringen av den sjøsamiske kulturen.

Grunnen til at Bivdu er tvilende til de bestandsanslagene som nå fremlegges, er at selve metodikken som ligger til grunn for bestandsberegningene ikke holder mål. Og en slik bruk av forskningen er lite tillitsvekkende og føre til tillitsbrudd til forskningen samtidig som tall som beskriver størrelsen på laksebestanden ikke blir troverdig, uansett om de er riktige eller ei. Forskningsmessig er dette en svært farlig vei å gå, for er det noe forskningen er avhengig av så er det tillit fra både befolkningen, brukerne, forvaltningen og ikke minst tillit i Stortinget.

Mange mener at en av grunnen til lite fangst henger sammen med kort fisketid og/eller forskjøvet innsig av laks på grunn av at sjøen har vært unormal kald. Dette kan igjen ha sammenheng med at Nordkappstrømmen kan ha vært sterk og før det varme vannet ut fra kysten og inn i Barentshavet, slik at Golfstrømmen ikke har nådd inn til Øst-Finnmark som tidligere år. Virkningen av dette kan vi se i et rimelig gode laksefiske i Vest-Finnmark og i Varanger.

I tillegg til det vi vet i dag om et stort predatortrykket på laksen i elv, så vil vi også peke på en viktig faktor, nemlig et gigantisk turistfiskeren på finsk side de siste årene. Og dette fiske har i all tid foregått uten at noen trenger å oppgi hva de får.

Nå skal laksefiske i Tanafjorden og Tana elva stenges, dette høres skremmende ut når vi vet at mengder av pukkellaks bare øker, og i løpet av ett år har store mengder kommet opp i elva.

Fiskere i Tanafjorden rapporter at det er mange år siden en har fått så mye pukkel laks som i fjord i sjøen. Vi unders på hvordan forskningen og forvaltningen skal håndtere en oppblomstring av pukkellaks i Tanaelva når fiske i sjø og elv blir forbudt.

Saken om stopp og begrensninger i sjølaksefiske ligger nå i Stortinget. Bivdu har stor tro på at Stortinget nå utsetter de foreslåtte reguleringer i sjølaksefiske, for nå må en ta en pust i bakken og gjennomføre en gransking av både forvaltningen, bestandsmetodikken og hvem som har rettmessig krav på å fiske laks. Granskingen og kursen videre vil skape ro omkring forvaltning og fiske etter av laks, og det har fiskerne ærlig fortjent!