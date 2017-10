Beste kveiteuke

95 tonn fersklevert kveite ble levert i uke 39. Det er nok ei bestenotering så langt i år, melder Norges Råfisklag.

Foto: Dag Erlandsen

Verdien utgjorde 3,6 mill kroner. 43 tonn var tatt på line/autoline og 45 tonn på garn. Geografisk var leveransene fordelt med 23 tonn i Vest-Finnmark, 25 tonn i Lofoten/Salten, 21 tonn i Troms og 15 tonn på Helgeland.

Den økte aktiviteten er normal for årstiden, og normalt er det også at økte tilførsler fører til reduserte priser.

Snittprisene betalt sist uke var kr 56,50 og 53,19 pr kg for de to viktigste størrelsene, henholdsvis u/20 kg og 20-40 kg, der minstepris midlertidig fram til utgangen av inneværende uke er satt ned til kr 55,- og 50,- for de to størrelsene.