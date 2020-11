– Beste øyepålfiske på ti år

Øyepålfiske har i år bikket 61.140 tonn. Ikke siden 2010 har kvantumet vært høyere.

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Fangstallet fra 2019 endte opp på 59 744 tonn. De to siste årene har altså vært gode for industritrålerne i Nordsjøen. Med snittpriser på like oppunder 3 kroner både i 2019 og nå i 2020 har fisket også vært mer lønnsomt enn tidligere.

Fornøyd med utviklingen

Årets totalkvote er på 98 053 tonn der 83 553 tonn er i norsk sone. Det regulere fisket her ble avsluttet 31 oktober med over 48 560 tonn innmeldt. Norske fiskere har også en kvote i EU-farvann på 14 500 tonn der det gjenstår rundt 1 900 tonn som fremdeles kan fiskes for de fartøyene som har kvote igjen

Bjarte Nordtun, reder på Mostein 1, er fornøyd med utviklingen av øyepålfisket.

– Historisk sett har det vært to gode år, 2020-sesongen faktisk bedre enn 2019 med mer fisk tilgjengelig, sier Nordtun, men legger til at dette ikke er fisk en kan gå ut å hente i en snarvending.

– Her må man være mye i arbeid på sjøen , det kan være 8 timers trålhal med 25 tonn, så det går ikke alltid like fort, sier Nordtun som ser at flere fartøy med pelagisk tråltillatelse i Nordsjøen har kommet inn i fisket de siste årene.

Økning i antall fartøy

21 fartøy hadde større fangstmengder i 2020 mot bare 15 fartøy i 2018 da det ble fisket rundt 25 600 tonn.

– Dette er et fiske som noen fartøy har valgt bort i tidligere år, men som nå finner det mer lønnsomt. At vi i år har fisket over 60 000 tonn totalt når også et felt vi fisket på i 2019 ble stengt ned på grunn av hensyn til torsken så viser det at det er mye øyepå der ute, sier Nordtun.

Salgsdirektør Knut Torgnes støtter Nordtuns syn.

– Øyepål er blitt et viktig bidrag til flåten de siste to årene med en totalverdi på rundt 180 millioner både i fjor og så langt i år, flere fartøy bruker nå muligheten til å delta i dette fisket og det er veldig positivt, sier Torgnes