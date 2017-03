Beste omsetningsuke så langt

Forrige uke ble beste uke så langt i år. Fisk for drøyt 450 millioner kroner ble tatt på land, melder Råfisklaget.

Foto: Dag Erlandsen

Det er 100 millioner mer enn i uke 8, fortsatt ligger omsetninga nå 100 millioner bak fjorårstallet, men tar du bort de utenlandske landingene, er tallene bortimot identiske.

Per uke 9 har Råfisklaget hatt en førstehåndsomsetning på 2.580 millioner kroner, som er ned fra 2.673 millioner på samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er på nivå med fjoråret, nærmere bestemt 2.240 millioner kroner i år mot 2.247 millioner i fjor.

Samtidig er forrige ukes årsrekord fortsatt 50 millioner bak tallet for samme uke i fjor. I fjor hadde vi for øvrig i denne fasen tre sammenhengende uker, uke 8-10, med omsetning over 500 mill kroner, noe nordnorske fiskere aldri før hadde opplevd.