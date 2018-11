Beste sjømatmåned noensinne

Norge har hittil i år eksportert sjømat for over 80 milliarder kroner.

Ifølge Sjømatrådets månedlige oppsummering, hadde Norge ved utgangen av oktober eksportert 251 000 tonn sjømat for 9,9 milliarder kroner i oktober. Volumet falt med 12 prosent, mens verdien økte med 10 prosent eller 884 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 80,7 milliarder kroner. Volumet har økt med 6 prosent, og verdien har økt med 4 prosent eller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- Dette er den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. En eksportverdi på nesten 10 milliarder er en fantastisk milepæl, og viser med all tydelighet hvor viktig norsk sjømatnæring er, både globalt og nasjonalt. Eksportverdien for oktober i år er 600 millioner kroner, eller 6 prosent, over forrige verdirekord fra oktober 2016. Samtidig er også oktober 2018 historisk for laksen. Det har aldri vært registrert høyere verdi og volum i en enkeltmåned. Vi har over lengre tid sett en positiv trend for klippfisk og saltfisk, noe som er svært gledelig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Det er ikke uventet laksen som står for størsteparten av volum og verdi.

Norge eksporterte 104 000 tonn laks for 6,5 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 8 prosent og en verdiøkning på 15 prosent eller 827 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 862 000 tonn laks for 55,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 5 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 58,39 kroner per kilo mot 54,50 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Til sammenligning var kvantumet torsk ved utgangen av oktober 116.000 tonn, og utgjorde 4,2 milliarder i verdi.