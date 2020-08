Betydelig dropp i klippfiskeksporten

Norge eksporterte 4 500 tonn hel klippfisk for 225 millioner kroner i juli. Det er en volumreduksjon på 18 prosent, og en verdireduksjon på 48 millioner kroner eller 18 prosent fra juli i fjor.

- Hittil i år har Norge eksportert 43 100 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor, skriver sjømatrådet i sin siste månedsrapport.

Portugal, Den Dominikanske rep. Og Jamaica var de største markedene for klippfisk i juli.

- Usikkerheten i konvensjonellmarkedene preger fortsatt eksporten. I juli har det vært nedgang for både klippfisk av torsk og sei. Prisen på klippfisk av sei er fortsatt over fjoråret, målt i norske kroner. Omregnet i andre valuta som EURO og USD har prisene falt under fjoråret for både klippfisk av torsk og sei. Det er fortsatt vekst i eksporten av klippfisk av sei til Den dominikanske republikk, mens eksporten til Kongo og Kongo-Brazzaville har gått betydelig tilbake i juli sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.