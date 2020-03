- Betyr yrkesforbud i Oslo

- Hvis reketråling og alt fiske etter leppefisk og lysfiske i Oslofjorden skal forbys, vil det i realiteten kunne medføre et yrkesforbud for yrkesfiskerne i området.

Det sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag. Han stiller seg undrende til utspillet fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, og peker på at reketråling i Oslofjorden har foregått på mer eller mindre faste felt i nærmere 100 år, uten at det har ødelagt for bunnfiskbestandene.

- Symptomatisk for Oslo

- Det vi ser her, er litt symptomatisk for Oslo, vi ville neppe sett noe tilsvarende dersom det ble utarbeidet en miljøplan for Kvænangen eller Altafjorden. Folk flest i Oslo-området aner alt for lite om yrkesfiskerne, sier Sandberg, godt fornøyd med at Fiskarlaget likevel fikk komme med innspill – til slutt.

Utenom reketrål, drives det ikke annen form for tråling i dette området. All form for torskefisket er som kjent forbudt i fjorden, mens rekebestanden er i godt hold.

- Så godt som alle fiskebestander har gått tilbake, også arter det ikke fiskes på. Årsakene er sannsynligvis svært sammensatte. Selv er vi også bekymret for nedgangen i bestanden av dyreplankton, som er startfôr for torsk og andre arter.

- Du øker ikke bestanden av plankton ved å fjerne yrkesfiskerne, påpeker Jan Henrik Sandberg.

Nytt prinsipp

- Hvis det skal innføres en «markalov» for hele Oslofjorden, slik Miljøpartiet De Grønne vil, med tilsvarende vern og status som Nordmarka utenfor Oslo, og der forvaltningen av fiskeriene i området da skal bli underlagt Miljødirektoratet og ikke Fiskeridirektoratet - så er dette noe prinsipielt nytt. Det er lenge siden jeg har sett noe som ligner på dette.

- Vi er selvsagt positive til at det skal lages en helhetlig miljøplan for Oslofjorden, men er kritisk dersom en ikke lytter til dem som i generasjoner har hatt denne fjorden som arbeidsplass, og som også er mer opptatt enn de fleste av å få fjorden tilbake der den var, sier Sandberg.

Seniorrådgiveren, som siden 2011 har vært Fiskarlagets ansvarlige innen forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen, er selv er vokst opp i Vestfold, ikke langt fra Oslofjorden. Han mener Klima- og Miljødepartementet burde se på yrkesfiskerne som en viktig ressurs, som kan være med i arbeidet med å rydde fjorden - i stedet for å framstille dem som et problem.