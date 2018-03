Bevilget 1,68 millioner til fire fiskere

Styret for Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere (Fylkesutvalget) som bevilget 1,68 millioner til investering i fiskefartøy.

Foto: arkiv

Midlene er fordelt på fire førstegangsetablerere, melder Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

Opplever stor pågang

Etter flere år med relativt få søkere har man i 2016/2017 økt markedsføringsinnsatsen for fondet, blant annet gjennom flere arrangementer rettet direkte mot fiskerne. Dette kombinert med andre faktor har bidratt til at det nå er relativt stor pågang. I 2017 behandlet fondet søknader for i overkant av 4 mill. NOK og bidro med lån for ca. 3.5 mill. I 2018 er det allerede behandlet 7 søknader for 2,47 mill., hvorav bevilgede lån utgjør 2,11 mill. kroner.

Til sammenligning ble det i 2016 behandlet søknader for 1,7 mill. NOK som resulterte i utbetalinger på ca. 1 mill. NOK.

Skal lette etableringsbarrieren

Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere er et lånefond som skal bidra til å lette etableringsbarrieren for nyetablerere. Det tilbys lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen eller lukket gruppe.

I tillegg tilbys lån til fartøyfornyelse og investering i kvoter for etablerte fiskere på inntil 35 år.

Rekrutteringsfondet har gunstige betingelser med ett års rente- og avdragsfrihet, og med rentesats på ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente (0.5 % i 2017, årsgjennomsnitt).

Oversikt over søkere som ble bevilget lån under møte 13.03.18: