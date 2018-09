Bitcoin ga skyhøy temperatur

Fiskeribedriften Arctic Catch i Vardø har leid ut deler av lokalene på Svartnes til Bitcoin-produksjon. En av bivirkningene er en dramatisk temperaturøkning i deler av lokalene. Nå følger Mattilsynet anlegget med argusøyne.

Mattilsynet målte nemlig temperaturen helt opp i 30 grader enkelte steder i lokalene, melder NRK.

Anbefalt temperatur for fiskeforedling er på mellom 10 og 12 grader. Dermed har Mattilsynet satt på alarmknappen og varsler at de vil følge utviklingen nøye.

- Vi kommer til å følge oppsynet vi hadde fredag, blant annet mer et brev til virksomheten med veiledning om krav til temperatur til produksjonslokalenen. Det medfører blant annet at de målukke dørene inn til produksjonslokalene, sier avdelingssjef Siv June Hansen i Mattilsynet til NRK.

Direktør Komstatin Vasilienko bekrefter overfor kanalen at de har leid ut deler av lokalene til et russiskeid selskap som driver et dataanlegg for utvinning av bitcoins. Han sier at selskapet har drevet bitcoinsutvinning i tre måneder.

Utover det er han sparsom med opplysninger rundt leietakeren.