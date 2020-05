Biter ikke på pelagisk fiskeri

Pelagisk fiskeri har klart seg særdeles godt til tross for koronasituasjonen. Pilene har utelukkende pekt oppover gjennom hele krisen.

Hittil i år er det eksportert pelagisk fisk til en verdi på rundt 3,2 milliarder kroner. Det er 25 prosent høyere enn på samme tid i fjor - til tross for at eksportert volum ligger to prosent under, skriver rådgiver i Fiskebåt Kay Ove Hafsås i en oppsummering av fiskeriåret så langt.

Solid opptur

I artikkelen viser han til at eksportverdien per kilo har økt med 27 prosent til 11,71 kroner siden 2019.

- Når vi i tillegg vet at nedgangen i eksportert kvantum i stor grad skyldes redusert eksport av kolmule i år på grunn av historisk høye fiskemel - og oljepriser i norske kroner her hjemme, så ser 2020 svært lovende ut så langt, skriver Havfsås.

Markedssituasjonen

I følge Havsås ser det snarere ut som om at Koronapandemien snarere har forbedret situasjonen for pelagisk fiskeri. Det samme har oljeprisfallet - i form av svakere krone, som har stimulert prisen for pelagiske arter og holdt disse høye.

- I form av at konsumet delvis har dreid seg mot mer langtidsholdbare og rimeligere alternativ, har etterspørselen dermed stimulert volumsida. Indikativt og forenklet synes valutaeffekten å ha vært på rundt 34 prosent på eksportverdi per kilo så langt i 2020. Dette har verdikjeden i både sild og makrell nytt godt av, skriver Fiskebåt-rådgiveren.

Hittil i år er det eksportert sild og makrell for 3 milliarder kroner. Når det gjelder sild ligger volumet fem prosent over fjoråret mens eksportverdien har gått opp med hele 41 prosent til 1,4 milliarder kroner. Makrell har på sin side hatt en økning på 54 prosent i volum, mens verdi økningen er på 55 prosent og ender på 1,6 milliarder kroner.

- Det svinger mildt sagt av Pelagisk for tida, kan Hafsås dermed konkludere.

Kolmulerekord

I tillegg har omsetningsverdien på kolmule i år for første gang passerte en milliarder kroner.

- Det til tross for at internasjonale fiskemel- og oljepriser i amerikanske dollar er ned sju prosent siden samme periode i 2019. Det rimer dårlig med at kolmuleprisene i 2020 likevel er opp nesten 30 prosent sammenlignet med i fjor. Forventningene har uansett vært i retning høyere fiskemel/olje priser i markedet framover på grunn av økt kinesisk etterspørsel, lock down og stopp i vårfisket i Peru. Det har redusert tilbudet og har nok spilt en positiv rolle for kolmuleprisene under årets fiske, skriver Kay Ove Hafsås.

Hoedårsaken mener han imidlertid ligger i den svake kronen som har gitt historisk høye fiskemelpriser i norske kroner, i underkant av 14 500 kroner tonnet nå i april.

- Når det gjelder Tobis ser det også lovende ut. Startkvoten på 70 000 tonn er omtrent oppfisket. Og det kom nylig en ny foreløpig kvote på 110 000 tonn før endelig kvote kommer senere i mai. Så langt er Tobis omsatt for 3,30 kroner per kilo, og med høyere feittinnhald senere i sesongen er det grunn til å tru på høyere gjennomsnittspriser fremover.

Hafsås skriver at historisk høye fiskemelpriser mål i norske kroner også vil dra opp prisen i førstehåndsomsetningen.

2020 ser lovende ut

Så lenge vareflyten og logistikken til forskjellige markeder ikke hindres på grunn av koronatiltak, mener Hafsås at resten av 2020 ser rimelig lovende ut.

- Svak norsk krone, og ergo historisk høye fiskemelpriser bør fortsatt kunne gi bra priser i førstehåndsomsetningen både for det som går- og det som ikke går til konsum. Når konsummønsteret under korona i tillegg viser tegn til å dreie seg mot rimeligere alternativ, samt produkt med lengre holdbarhet så stimulerer det også etterspørselen. Det kan gi positive ringvirkninger for eksportvolumet framover. Pelagisk fisk er derfor i en særstilling i den krevende koronasituasjon, og er på god veg til å gjøre et godt 2020, fastslår Kay Ove Hafsås.