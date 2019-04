Bjånsøy inn som ny kommunikasjon og strategi-sjef

Tiltrådte stillingen 1. april.

Roar Bjånesøy er fra 1. april leder for kommunikasjon og strategi i Norges Sildesalgslag. Han overtar stillingen eter Jarle Hansen som har vært Sildelagets administrasjon & informasjonsdirektør i mange år. Bjånesøy har jobbet med informasjon i Sildelaget siden 2010.

Bjånesøy påpeker i forbindelse med sin tiltredelse at viktig og oppdatert informasjon angående førstehåndsomsetning av pelagisk fisk må ut til fiskerne hele døgnet og de skal nåes i mange kanaler. Samtidig sier han at også har en viktig rolle i hele sjømatnæringen og har mange kontaktflater ut mot næringen, mot politikerne og mot samfunnet forøvrig

- Fiskeri er stort, vi har en stor flåte med mange fiskere og verdiene av alt dette er enorme. Omsetningen gjennom auksjonene går 24/7 og det er mye informasjon som skal tilrettelegges både for norske og utenlandske fiskefartøy og til kjøperne på markedsplassen til Sildelaget, sier Bjånesøy.

Ønsker dokumentasjon

For å vise verdiene til fiskerinæringen og øke synligheten til den som en viktig og fremtidsrettet næring er det også viktig at fiskerne deltar med å dele bilder og video fra livet på havet.

- Bare med sild og makrell så leverer norske fisker 9-10 millioner måltider per dag så det er en stor verden der ute som er avhengig av sjømaten som fiskerne tar opp av havet hver dag. Det skal vi også vise alle, sier Bjånesøy.