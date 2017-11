Bjørkavåg blir sittende

Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Det er konklusjonen i styret i NHST Media Group, etter Bjørkavågs famøse uttalelse til Dagens Næringsliv. NHST (Norges Handels- og Sjøfartstidende) hadde et eget styremøte om Bjørkavåg torsdag kveld, etter at styreleder Anette Olsen offentlig hadde gått ut og tatt avstand fra uttalelsen.

Uttalelsen var rettet mot VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, som mente at en skjev kjønnsbalanse i konsernledelsen i NHST kan føre til en «gutta boys»-kultur.

Da svarte Bjørkavåg følgende:

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer.

Det er syv menn og ingen kvinner i ledelsen i NHST Media Group. Etter styremøtet torsdag sier styreleder Anette Olsen i NHST Media Group dette til VG:

– Styret har konkludert med at vi skal jobbe mer med mangfold og kjønnsbalanse i konsernet. Og dette skal Gunnar Bjørkavåg nå prioritere, og jeg skal følge dette tett.

– Har du fortsatt tillit til Bjørkavåg?

– Styret har tillit til Gunnar Bjørkavåg, sier hun.

– Og du personlig?

– Ja, sier Olsen som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer til Bjørkavågs uttalelser. Hun har tidligere skrevet følgende om saken:

– På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene fra Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn.

NHST Media Group AS, grunnlagt i 1889, er et norsk mediekonglomerat, som blant annet eier avisen Dagens Næringsliv, halve Morgenbladet, Tradewinds, Intrafish, Fiskeribladet, Nautisk Forlag, Europower og Upstream. Navnet er en forkortelse for Norges Handels- og Sjøfartstidende, som fram til 1987 var navnet på Dagens Næringsliv.