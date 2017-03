Bjørne fikk tilskuddet

Fiskeridirektoratet mener at Bjørne Kvernmo og Arnfinn Karlsen har det beste konseptet.

Foto: Polargodt AS

I alt fire rederier konkurrerte om årets tilskudd på 2,5 millioner kroner fra staten. Tilskuddet fordeles til både skute og mottak, og etter en vurdering av hvem som har det beste konseptet med tanke på kommersiell drift, landet Fiskeridirektoratet på at Bjørne Kvernmos «Havsel» skulle få gå ett år til.

Kvernmo samarbeider med landbedriften «Polargodt» på Sunnmøre, der skinn foredles til klær, puter og andre formål og spekket går til blant annet oljeproduksjon.

Kvernmo sier til Kyst og Fjord at han nå er i full gang med å klargjøre båten, og at de tar sikte på å komme seg av gårde innen neste helg.

- Det er bare å klargjøre båten og sette i gang. Noe av det som skal gjøres tar noen dager, mens andre ting er enkle kompletteringer. Jeg får gutan oppover nå og så er det full fart, sier Kvernmo.

Han sier det er vanskelig å ha noen konkrete mål for turen, annet enn å fange flest mulig dyr.

- Det er det jo forholdene som bestemmer. Får vi 4.000 dyr er det jo på linje med toppturene fra tidligere tider. Men vi klarte 2.300 i 2015 og bare 1.500 i fjor. Det var for lite, så jeg håper vi får bedre isforhold i år.

Kvernmo gikk uten tilskudd i 2015 med stort tap, men gjennomførte 2016-sesongen med tilskudd etter at Per Sandberg gjeninnførte støtten til norsk selfangst. Beskjeden om at det ville bli bevilget støtte også i 2017 kom ikke før sist i januar.