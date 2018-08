Blåkveita sørget for god uke

Med et kvantum på nærmere 1000 tonn, sørget blåkveita for ei god uke for kystfiskeflåten. Men også torsk og sei er med på å holde aktiviteten oppe på fiskebrukene i nord.

Foto: Eirik Jenssen

- I likhet med uke 32, dro blåkveitefisket opp omsetningen for kystflåten også i uke 33, rapporterer Norges Råfisklag.

Jevnt godt

Her der det landet 900- 1.000 tonn i begge ukene siden oppstarten av 2. periode blåkveitefisket. Men det er også brukbare landinger av torsk og sei, sistnevnte med økt aktivitet for seinot. I tillegg er det god fart i fisket etter kongekrabbe, leppefisk og taskekrabbe, framgår det av rappoerten.

Råfisklagets ukeomsetning ble 181,7 millioner kroner sist uke. Leveranser fra to russiske fartøy med hovedsakelig torsk og en rekefangst fra litauisk fartøy færøysk stod for 8,0 millioner kroner. Omsetningen for norske båter kom dermed opp i 173,7 millioner kroner, fordelt med 102,8 millioner kroner på ferskt råstoff, 70,8 millioner kroner på fryst og 0,1 millioner kr fra selvtilvirket tørrfisk.

Stabile fangstforhold

Ukeomsetninga var på samme nivå som uka før, som endte på 185,2 millioner kroner, hvorav landinger fra utenlandske båter utgjorde 25,8 millioner kroner. Totalen for norske båter var da 159,4 millioner kroner, fordelt med 100,7 millioner kroner på fersk, 58,0 millioner kroner på fryst råstoff og 0,7 millioner kr fra sjøltilvirket tørrfisk.

Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 33, har nå passert 9,2 milliarder kroner, opp 767 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.