Blåkveiteprisen litt ned

Blåkveiteprisen går ned. I løpet av uka får vi vite hvor mye. I dag starter første periode av årets fiske.

Foto: Dag Erlandsen

– Markedene i Asia er begynt å bli kritiske til prisnivået, sier fiskekjøper Arne Mathisen i Lofoten Viking. Bedriften på Værøy er storeksportør av blåkveite, der bedriften kjøper kveite fra en rekke fiskemottak i Lofoten, Vesterålen og Troms og fryser den inn på Værøy.

- Fortsatt er dollaren høy og etterspørselen god. Men de høye prisene i fjor har skapt en reaksjon. Markedet begynner å bli kritisk til prisnivået og ser seg om etter alternative fiskeslag. Derfor går prisen ned. Ikke veldig mye. Men litt. Vi får se, sier Mathisen.

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen, tror også prisen går ned. – Jeg har hørt antydninger om dette. Ikke veldig unaturlig, tatt i betraktning den sterke prisveksten de siste par årene, sier han.

Prisveksten på blåkveita har vært eventyrlig. I 2014 var det 16,50 for den største sorteringa, året etter var den 25 kroner og 30 kroner i fjor, altså nær en fordobling på to år. Den reelle prisen har vært himmelhøyt over minsteprisen. Årets minstepris er satt til 27 kroner kiloet for blåkveite på minst to kilo, sløyd og uten hode. Japankuttet blåkveite, levert rund, sløyd med hode og uten spord har en minstepris på 22,50 for fisk på minst 2,4 kilo.