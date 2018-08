- Blåkveitestopp med litt kvantum igjen

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite ble stoppet lørdag 25. august og ukestatistikken viser at det gjenstår 407 tonn av gruppekvoten.

Foto: Erik Jenssen

Det er i år avsatt 269 tonn til bifangst etter at direktefisket er stoppet. Dermed står det igjen til sammen 138 tonn av de to periodekvotene, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Det betyr en kvoteutnytting for kystflåten på 95 prosent så langt i år, mens kvoteutnyttingen i kystflåten de siste to årene har vært henholdsvis 111 prosent i 2016 og 109 prosent i fjor.

– Fiskeridirektoratets intensjon er at de norske totalkvotane skal fiskes, men av og til blir resultatet at det blir fisket for mye og av til for lite. Vi må ta utgangspunkt i en rekke parameter når vi skal fastsette stoppdato for ulike type fiskeri slik at sluttresultatet kan avvike noe fra det avtalte kvantumet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.