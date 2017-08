Blåkveitestopp på lørdag

Nedtellinga er i gang. Natt til lørdag er det stopp for blåkveita.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder Fiskeridirektøren, som for få minutter siden sendte ut følgende melding:

«STOPP I KYSTFLÅTENS DIREKTEFISKE ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 12. august. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 11. august kl. 23:59».

Fisket etter blåkveita har gått med stormskritt de siste dagene. 1608 tonn er i skrivende stund registrert i andre periode, av ei kvote på 2100 tonn. Første periodekvote på 5000 tonn ble overfisket med 75 tonn.