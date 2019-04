Blåste hjellen overende

Stormen klarte i går å ta med seg fiskehjellen til Polar i Kjøllefjord. Også en båt sank ved kaia.

Det har vært det man kan kalle mye vind i Kjøllefjord det siste døgnet. I går kveld toppet det seg med da en rosse som kom inn fjorden rasket med seg hele hjellen til fiskedriften Polar. Torskehau ligger spredt utover i hele området ovenfor hurtigrutekaia, der hjellen stod.

I tillegg til at hjellen er totalhavarert sank også en båt ved kaia. Her måtte RSS Peter Henry von Koss trå til tidlig i morges for å få denne opp av vannet og på land. Hvor store skader båten fikk er ennå ikke klarlagt.

Det er ennå sterk vind i området, og båteiere anbefales å sikre båtene som ligger i havna.