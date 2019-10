Blæra i fjæra

Å vandre i fjæra gir alltid minner fra oppveksten. Eller som jeg godt kan kalle det: kystkulturhistoriske opplevelser!

Denne gangen i Bleiksfjæra - et fløyt i gul plast.

Å finne en slik i min barne- og ungdomstid på Haugnes, ved Andfjorden, var gull verd. Godt betalt av fiskerne.

Det meste av fløyt (oppdriftsprodukt!!) som var å finne på 1950- og 1960-tallet, var russeblære (de var stor og svart), aluminiumsflottører, som vi fikk 20 kr stk for, glassdubbel (en oval stor sak enda bedre betalt), femtoms glasskavell til 5 kr og kork til 5 øre stk.

Etter hvert ble det bygd opp en relativ betydelig kapital på postsparebankboka, som på den tiden var rød! Men kun for de som var tidlig våken, og ihuga fjørgåar, før skolestart!!!