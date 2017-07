Blakke om tre år

Fiskernes pensjonsfond tærer på egenkapitalen og om tre år kan kassen være helt tom.

Fiskernes pensjonsfond er mer enn halvert på fem år, og om tre år er kapitalen brukt opp. Da kommer fiskernes pensjon i politikernes hender, skriver nettstedet Fiskeribladet.

Årsaken er et resultat av den svake rekrutteringen til fiskeriene i de siste tiårene. Det har blitt for mange pensjonister i forhold til yngre fiskere som betaler inn til dette pensjonsfondet.

Denne næringspensjonen betales inn av alle fiskere som står på blad B.

For hver 100-lapp som heltidsfiskerne tjener på salg av fisk, går 25 øre til dette pensjonsfondet. Avgiften er lovpålagt.

Avkastningen av de investeringene fondet har gjort, skulle i utgangspunktet være nok til å finansiere fiskernes egen pensjon.

Slik har det ikke vært de siste årene, blant annet på grunn av den skjeve aldersfordelingen.

Dersom denne utviklingen fortsetter, hvilket alt tyder på, så er kassen tom i 2020. Etter dette vil fiskernes pensjon måtte bli finansiert av staten over statsbudsjettet.

I 2016 var utgiftene på drøye 130 millioner kroner.

Seniorrådgiver Knut Eriksen i Norges Fiskarlag har blitt intervjuet av fiskeribladet.no om utviklingen. Eriksen setter spørsmålstegn ved politikernes vilje til å bidra videre.

- Vi har tatt opp dette med myndighetene flere ganger. Det er klart at om det blir for lite penger i fondet, så skal staten gå inn å dekke underskuddet. Det har de forpliktet seg til. Man kan selvsagt spekulere i om Stortinget fortsatt vil være med på dette i all tid fremover, for det er ganske store summer staten må inn med, sier Eriksen.

- I og med at dette fondet går så dårlig, så må noen betale, legger Eriksen overfor nettstedet.