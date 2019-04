Blar opp for sjømatkunnskap

- Selv om vi har verdens beste sjømat, spiser barn og unge mindre fisk enn helsemyndighetene anbefaler. Derfor er jeg glad for at Gladmatfestivalen satser på å lære den yngre generasjonen å lage gode retter av sjømat, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Torsdag var fiskeriministeren i Stavanger og kunngjorde at Gladmatfestivalen får 150.000 kroner. I år vil festivalen ha en tydeligere sjømatprofil, og har blant annet etablert et samarbeid med Norske Kokkers Landsforening i Rogaland.

I et av de mange festivalteltene settes det opp matkurset "Blågrønt" for barn fra 6 til 12 år, og Nesvik håper at fjorårets rekorddeltakelse på 600 unge blir slått.

- Gode kostholdsvaner etableres tidlig. Derfor støtter vi prosjekter som viser at sjømat er godt, kjapt og enkelt å tilberede, sier Nesvik.