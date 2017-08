Ble «Årets unge fisker»

Ruben B. Nilsen fra Hidra ble kåret til «Årets unge fisker» under Skalldyrfestivalen i Mandal som ble arrangert forleden.

Foto: Kjersti Kvile

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen delte fredag 11. august ut prisen, som er en ny markering under Skalldyrfestivalen. Hensikten er å hedre ungdom som har markert seg positivt i fiskerimiljøet. Lokale fiskarlag og fiskemottak i Agder-fylkene har nominert kandidater og årets vinner ble 21 år gamle Ruben Bjørn Nilsen fra Hidra i Flekkefjord.

Pågangsmot og skolegang

«Årets unge fisker har motbevist oppfatningen om at det er umulig for ungdom å komme inn i Fiskerinæringa og stå på egne bein. Gjennom skolegang, stort pågangsmot, hardt arbeid og gode råd fra kollegaer har han etablert sin egen lønnsomme virksomhet i sitt flotte fiskefartøy «Hidraskjær». Fangsten er svært viktig for det lokale fiskemottaket og skaper verdier for hele lokalsamfunnet. Årets unge fisker kombinerer rekefiske med fiske etter leppefisk og hummer i sesong.

En god representantFiskerlaget Sør mener årets unge fisker representerer den typiske Sørlandsfisker på en svært god måte og er et sterkt forbilde for ungdom som vil skape verdier gjennom bærekraftig høsting av havets ressurser.Det var Skalldyrfestivalen og Fiskerlaget Sør som fredag delte ut prisen.