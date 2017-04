Ble ikke imponert

Ledere i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ble ikke imponert over Jonas Gahr Støres åpngningstale på landsmøte. – Han sier at han vil bedre havets helse og i samme åndedrag sier han ja til konsekvensutredning.

Foto: Vesterålen Online

Det sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom til nettstedet fiskeribladet.no.

- Ved å antyde at fiskeriministerposten erstattes av en havminister om Arbeiderpartiet kommer i regjering, synes vi er urovekkende. Fiskeri, oppdrett og havrelatert forskning er altfor omfattende til å være under én felles paraply, sier de to.

- Det blir for enkelt å si at havet kveles av forurensing og plast og samtidig ønske en konsekvensutredning av Lofoten. Det er en altfor stor miljørisiko og si ja til, parallelt som han tar ordet for å berge det han omtaler som «havets helse», mener de.

Lørdag morgen vil naturvernerne markere seg på Youngstorget. Det vil bli satt opp en fiskehjell og oljemotstanderne vil på denne måten markere seg og utfordre til debatt om de omstridte konsekvensutredningen.

- De har registrert at folkeopinionen mot en konsekvensutredning har økt. Det har nok både overrasket og skremt dem. Derfor har de ønsket å tåkelegge debatten ved å tie den ned. Og det har de lyktes med. Partiet har tette bånd til oljeindustrien som har stor innflytelse på den politikken Ap fører, sier Ask Lundberg til fiskeribladet.no.