Ble lei av å vente på kommunen

Etter å ha ventet i to måneder på at søpla som frivillige i Øksnes samlet inn under årets strandryddeaksjon, såseg så lei på at det bare ble stående rundt om kring i kommunen, at han tok skjea i egen hånd.

I går kastet han loss med oppdrettsbåten og brukte dagen sammen med Steinar Nilsen, Lars Einar Olsen og Daniel A. Reinholdsen til å samle inn sekkene som sto plassert rundt i fjorder og viker i kommunen.

-E svært kjedelig med så mye negativ omtale så dettan har fått, men det også vell fortjent med Kaktus tell Øksnes Kommune som håndtere saka dårlig. Ansvar, ferie, sykemelding....osv..

E jo greit det, men etter 1 mnd så BØR kommunen ta ansvar, og så ta oppgjøret etterpå, skriver Reinholdsen på sin facebook-profil.

Nå er imidlertid de fleste søppelbagene hentet og levert i containere til Reno Vest. Bare et fåtalls gjenstår, men i løpet av dagen regner de Reinholdsen med at de vil hente de siste sekkene som står på Tunstad.