Ble ny pelagisk leder

Krossfjord-sjef Marit Hamre fra Steinsland ble valgt som ny styreleder i Pelagisk Forening,

Foto: Pelagisk forening

Hamre er daglig leder for rederiet Krossfjord som har ringnotsnurperen M/S Krossfjord, som holder til på Steinsland i Fjell kommune utenfor Bergen.

Marit Hamre blir nå leder for en medlemsorganisasjon med vel 30 kyst- og havfiskefartøy som arbeider for å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten. Med seg i styret får Hamre Kristian Sandtorv, Torbjørn Vea, Ola Christian Olsen, Andreas Leine og Tor Bergtun (ny).