Blir MNHs mann på Island

Midt-Norsk Havbruk AS har ansatt Kjartan Lindbøl (37) som produksjonssjef for NTS-eide Ice Fish Farm på Øst-Island. 37-åringen fra Sørreisa har de siste to årene vært regionleder for Norway Royal Salmon Finnmark.

Lindbøl har vært oppdretter siden 2000 og har produsert laks i barske klimaforhold på kysten av Troms og Finnmark. Han tror forholdene på Island byr på mange av de samme utfordringene.

– En rekke av de utfordringene vi har med lakseoppdrett på Finnmarkskysten, møter jeg nok igjen på Island. Vær og vind er én ting, andre utfordringer er fiskehelse og lave temperaturer samtidig som svært varierende daglengder gjennom året utfordrer tilvekst, sier Lindbøl, som starter i jobben i september.

– Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) har et godt rennomé i havbruksnæringen, både i forhold til folk og drift. Selskapet går foran på flere områder, og blir snakket om. Jeg ser fram til å bli en del av dette, sier Lindbøl.

Gjennom oppkjøp i Fiskeldi Ausfjarda hf (Ice Fish Farm), utvikler NTS-gruppen lønnsomt og bærekraftig havbruk på Island. Ice Fish Farm driver oppdrett av laks og regnbueørret i rene, kalde fjorder på Islands østkyst. Selskapet har også settefiskproduksjon og slakteri. Selskaopet vil i år produsere 4.500 tonn laks. Produksjonssjefen skal lede arbeidet med oppskalering til en årsproduksjon på 10.000 tonn de neste par årene.

– Vi har vært på jakt etter en produksjonssjef med gode kunnskaper, bred praktisk erfaring fra forebyggende oppdrett på lave temperaturer og gode samarbeids- og lederegenskaper. Det har vi fått, sier daglig leder Frank Øren i MNH.

Den nye produksjonssjefen legger ikke skjul på at stillingen appellerte til jakt- og friluftsinteressene.

– Jeg har vært på Island én gang tidligere, og har siden drømt om å reise tilbake. Jeg er glad for at MNH nå gir meg muligheten til et unikt utenlandseventyr, og ser fram til å bidra med det jeg kan, sier Lindbøl, i følge en pressemelding.