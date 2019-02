- Blir Norges fineste

Utvidelse av kaikapasiteten, større småbåthavn, nye veier og mer industriarealer. Fiskekjøper Egil Johansen mener Botnhamn blir Norges fineste fiskerihavn, når utbyggingen er ferdig.

Ubyggingen av fiskerihavna i Botnhamn er nå i full gang, skriver Troms Folkeblad. Med et solid kommunalt engasjement vil både industri og flåte få helt nye forhold.

– Vi er svært takknemlig overfor Lenvik kommune for at de bygger opp under den positive utviklingen vi ser i Botnhamn, sier Egil Johansen, til avisa.

Og det er ikke småtteri som nå er satt i sving. Den eksisterende liggekaia blir utvidet med 80 nye liggemeter i tillegg til de 80 meterne som er der fra før. Samtidig etableres det nytt industriareal i tilknytning til Nord Senja Fisk og småbåthavna. Her skal blant annet Norway Royal Salmon etablere seg med landbase. Her blir det også bygd ny vei, slik at området blir lettere tilgjengelig.

Også Småbåthavna får et skikkelig løft. Her blir det mudret og utvidet med flere plasser utover de 70 plasser som de har i dag.

– Når dette er ferdig tør jeg påstå at Botnhamn får Norges flotteste fiskerihavn. Vis meg hvilke andre fiskerihavner i Norge som kan skilte med de samme fasiliteter som vi har, sier Egil Johansen til Folkebladet.

Kommunen går inn med 11 millioner kroner i prosjektet, hvor 3 millioner er finansiert som rent tilskudd. Resten skal dekkes inn gjennom leieinntekter fra brukerne.