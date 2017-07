Blir effektive med gode tips

God spaningsinformasjon gjorde det lett for tollerne å stanse et forsøk på smugling av 287 kilo filét.

Foto: Tollvesenet

Beslaget ble gjort 29. juni ved Karigasniemi på finsk side av grensepasseringen mellom Norge og Finland. Tollerne hadde ifølge NRK fått tips om at et polsk reisefølge trolig hadde med seg langt mer enn den tillatte grensen på 15 kilo per person.

Tipset var konkret på både biltype, farge og regnummer. Det gjorde det enkelt for tollerne å dra ut og spane på polakkene da de begynte sin hjemreise. Polakkene reiste ut på et tidspunkt da tollstasjonen normalt er stengt, og en personbil kjørte først trolig for å sjekke om kysten var klar.

Reisefølget på 10 personer var fordelt over tre biler, hvorav to varebiler innredet for kjøling og transport av fisk. I tillegg til de 287 kiloene som ble beslaglagt, hadde polakkene med seg sin lovlige kvote på 15 kilo per person samt troféfisker. De ble bøtelagt med kr. 100,- per kilo fisk over kvota, melder NRK.